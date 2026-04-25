ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手について、再びブルペンへ戻すべきだという声がさらに強まっている。エドウィン・ディアス投手が負傷離脱となり、先発として苦しむ佐々木をリリーフへ回すべきだという主張に注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のコリン・キーン記者が言及した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ディアスが数ヶ月離脱する見通しとなったことで、佐々木を先発から外すべきだという主張はより説得力を増している。しかし、ディアスの不在とは関係なく、そもそも佐々木はリリーフの方が適している投手だとの見方も強い。

昨季も先発としては苦戦していた一方で、ブルペンでは大きな成功を収めていた。速球とスプリットという強力な2球種を軸にする佐々木の投球は、短いイニングでこそ最大限に生きると考えられている。

それでも、ドジャースは現時点でその考えに同調していないようだ。ディアスの負傷離脱が決まった後でも、ブランドン・ゴームズGMは佐々木のブルペン転向を否定した。

注目の集まる佐々木の起用についてキーン氏は「佐々木の育成上の懸念が、3連覇の目標よりも優先されるだろうか。ゴームズGMとドジャースは今のところ先発としての佐々木を考えているが、10月の勝負の局面でその方針が維持されるかどうかは分からない」と言及した。

【関連記事】

【了】