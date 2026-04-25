今日の運勢 4月26日（日）12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月26日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月26日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で楽しいことが広がっていくような1日となりそうです。今日は直感が冴えやすいので、何かを選択する際は、直感を参考に行動や選択をしてみると良い結果につながるでしょう。学びがあったり、成長に繋がるような日となりそうです。今日は視野を広げて色々なものに目を向けてみましょう。海外に関することに目を向けてみるのも良さそうです。恋愛運が好調で楽しいことも広がっていくような1日となりそうです。今日は好きな人にアプローチをしてみたり、趣味にとことん時間を注ぐのもおすすめです。人付き合いが広がるような1日となりそうです。今日は色々な価値観を持った人と出会う機会や交流する機会が出てきそうです。積極的に関わっていきましょう。対人運が好調です。今日はパートナーとの時間を大切にしたり、日頃話しづらいことを人に伝えたりすることに適しています。一人の時間を大切にするのも良いでしょう。趣味が充実しやすく楽しいことが広がっていくような1日となりそうです。今日は集中力も高まりやすいので、勉強を始めることもおすすめです。仕事運が好調です。今日は色々とやることが多くて忙しい1日となりそうです。一人で抱えすぎたり、頑張りすぎないように過ごしましょう。内省がテーマの日です。今日はこれまでを少し振り返ってみることで気づきが出てきそうです。モヤモヤした気持ちが出てきた時は、散歩をしたり、身体を動かしたりするとスッキリします。マイペースに過ごせると良い日です。今日はのんびりと過ごしたり、美味しいものを食べてリフレッシュをしましょう。余裕があれば、部屋の掃除をするのもおすすめです。金運が好調です。今日はショッピングをしたり、欲しいものをネットショップで探してみるのも良さそうです。特に欲しいものがない場合は、書店に出掛けてみると収穫がありそうです。一人で過ごす時間を大切にできると良さそうです。今日はマイペースにのんびりと過ごしましょう。睡眠をたくさん取ったり、ゆっくりとお風呂に浸かるのも効果的です。今日はストレッチをしたり、昼寝をしたり、身体をリラックスさせる時間を持つことがおすすめです。温泉や銭湯で大きなお風呂に浸かってリフレッシュするのも良いでしょう。今日はゆったりと過ごすことを心掛けてみましょう。完璧を求めすぎたり、頑張りすぎには注意をしましょう。適度にキリの良いところで切り上げるような感覚で過ごせると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/