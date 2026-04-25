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ロサンゼルス・ドジャースが、今季のトレード期限に向けて再びタリク・スクバル投手の獲得へ動く可能性が浮上している。すでにあらゆるポジションで十分な層の厚さを誇っているだけに、必要に迫られた補強ではなく、さらなる厚みを増す一手に注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

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昨季のトレード期限は比較的静かだったものの、現在のドジャースは外野手の有望株が豊富にそろっており、それだけに大きな補強へ踏み切る準備は整っているようだ。

そこで、デトロイト・タイガースのスクバルを狙う可能性が浮上している。現時点でドジャースに先発投手が不足しているわけではなく、故障者が出てもしのげるだけの層はある。しかし、それでもスクバルのような投手と、控え選手たちとの間には明確な差があるのは間違いない。

特にスクバルは、今回のトレード市場における目玉として位置づけられている。タイガースは今オフにフランバー・バルデス投手を獲得しており、球団が本気で優勝を狙っている姿勢を示す動きにも見える一方で、スクバルに長期延長契約を提示しようとしなかったとも伝えられている。

注目の集まるスクバルの動向についてパレロ氏は「ドジャースはすでにワールドシリーズ優勝の最有力候補だが、他にも大谷翔平選手らエース級を複数擁するローテーションにスクバルが加われば、他球団との差がさらに開くだろう。もちろん、今から7月末までの間に様々な事態が起こり得るが、現状を見る限り、ドジャースは大きな獲物を狙うことになるだろう」と言及した。

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