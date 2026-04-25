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2026.04.25 14:00 京セラドーム大阪
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OUT
8番 清水 優心 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 奈良間 大己 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 万波 中正 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 2アウト
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OUT
日0-1オ
4番 太田 椋 ライトツーベースヒット オリックス得点！ 日 0-1 オ ランナー：2、3塁
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OUT
3番 西川 龍馬 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 西野 真弘 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
1番 渡部 遼人 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 西川 遥輝 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁
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