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2026.04.25 14:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 0 0
オリックス 1 0 1 3 0
  • OUT

    8番 清水 優心 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 奈良間 大己 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 ライトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｂ・シーモア 空振り三振 2アウト

  • OUT

    日0-1オ

    4番 太田 椋 ライトツーベースヒット オリックス得点！ 日 0-1 オ ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 西野 真弘 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    1番 渡部 遼人 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 西川 遥輝 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 デッドボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 矢澤 宏太 セカンドゴロ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1番 清宮 幸太郎 フォアボール ランナー：1塁

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