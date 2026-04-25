楽天 vs 西武 2026年4月25日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E 西武 西 2 0 2 3 0 楽天 楽 2 2 3 0 2回表 西武の攻撃 OUT 7番 山村 崇嘉 セカンドフライ 1アウト 1回裏 楽天の攻撃 OUT 5番 伊藤 裕季也 ショートダブルプレイ 3アウト

OUT 西2-2楽 4番 浅村 栄斗 センターヒット 楽天得点！ 西 2-2 楽 ランナー：1塁

OUT 1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2、3塁

OUT 3番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 2番 小深田 大翔 センターヒット ランナー：1塁

OUT 1番 小郷 裕哉 サードファウルフライ 1アウト 1回表 西武の攻撃 OUT 6番 平沢 大河 セカンドゴロ 3アウト

OUT 西2-0楽 5番 林 安可 レフトヒット 西武得点！ 西 2-0 楽 ランナー：1塁

OUT 西1-0楽 4番 Ａ・カナリオ レフトツーベースヒット 西武得点！ 西 1-0 楽 ランナー：2塁

OUT 3番 渡部 聖弥 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁

OUT 2番 小島 大河 レフトフライ 1アウト

OUT 1番 西川 愛也 ライトヒット ランナー：1塁 (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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