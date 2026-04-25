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2026.04.25 14:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
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OUT
7番 山村 崇嘉 セカンドフライ 1アウト
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OUT
5番 伊藤 裕季也 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
西2-2楽
4番 浅村 栄斗 センターヒット 楽天得点！ 西 2-2 楽 ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー村林 一輝 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 村林 一輝 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 小深田 大翔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 小郷 裕哉 サードファウルフライ 1アウト
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OUT
6番 平沢 大河 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
西2-0楽
5番 林 安可 レフトヒット 西武得点！ 西 2-0 楽 ランナー：1塁
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OUT
西1-0楽
4番 Ａ・カナリオ レフトツーベースヒット 西武得点！ 西 1-0 楽 ランナー：2塁
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OUT
3番 渡部 聖弥 ファーストゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 小島 大河 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 西川 愛也 ライトヒット ランナー：1塁
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