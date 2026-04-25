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2026.04.25 14:00 阪神甲子園球場
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OUT
広1-1阪
5番 大山 悠輔 レフト犠牲フライ 阪神得点！ 広 1-1 阪 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 佐々木 泰 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 野間 峻祥 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
広1-0阪
4番 坂倉 将吾 センターヒット 広島得点！ 広 1-0 阪 ランナー：1塁
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OUT
3番 小園 海斗 レフトフライ 2アウト
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OUT
1塁ランナー大盛 穂 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 大盛 穂 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 秋山 翔吾 ファーストゴロ 1アウト
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