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2026.04.25 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 1 0
中日 0 4 4 3 0
  • OUT

    9番 大野 雄大 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    ヤ0-4中

    8番 板山 祐太郎 ライトホームラン 中日得点！ ヤ 0-4 中

  • OUT

    7番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 鵜飼 航丞 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 Ｊ・ボスラー セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 伊藤 琉偉 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 赤羽 由紘 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 増田 珠 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 高橋 周平 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 大島 洋平 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 古賀 優大 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 1アウト

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