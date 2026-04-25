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2026.04.25 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
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OUT
9番 大野 雄大 見逃し三振 2アウト
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OUT
ヤ0-4中
8番 板山 祐太郎 ライトホームラン 中日得点！ ヤ 0-4 中
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OUT
7番 村松 開人 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 鵜飼 航丞 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 Ｊ・ボスラー セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 細川 成也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 伊藤 琉偉 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 赤羽 由紘 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 増田 珠 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 高橋 周平 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 大島 洋平 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 古賀 優大 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 1アウト
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