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2026.04.25 14:00 横浜スタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 1 1 2 3 0
ＤｅＮＡ 0 0 0 0 0

  • OUT

    2番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナーＴ・キャベッジ 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｂ・マタ 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 小濱 佑斗 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    巨2-0Ｄ

    7番 平山 功太 左中間ホームラン 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ

  • OUT

    4番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 山本 祐大 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 蝦名 達夫 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 坂本 勇人 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    巨1-0Ｄ

    5番 岸田 行倫 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 松本 剛 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    2番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 1アウト

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