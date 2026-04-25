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OUT
2番 浦田 俊輔 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナーＴ・キャベッジ 盗塁成功 ランナー：2塁
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1番 Ｔ・キャベッジ ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 Ｂ・マタ 見逃し三振 2アウト
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8番 小濱 佑斗 ライトフライ 1アウト
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巨2-0Ｄ
7番 平山 功太 左中間ホームラン 巨人得点！ 巨 2-0 Ｄ
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OUT
4番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 山本 祐大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 度会 隆輝 ピッチャーゴロ 2アウト
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1番 蝦名 達夫 セカンドゴロ 1アウト
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6番 坂本 勇人 サードゴロ 3アウト
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巨1-0Ｄ
5番 岸田 行倫 レフトツーベースヒット 巨人得点！ 巨 1-0 Ｄ ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 松本 剛 ショートフライ 2アウト
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OUT
2番 浦田 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 Ｔ・キャベッジ セカンドゴロ 1アウト
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