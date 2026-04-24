大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間24日、サンフランシスコ・ジャイアンツに3-0で勝利した。この試合ではダルトン・ラッシング捕手が死球を受ける場面があったが、デーブ・ロバーツ監督は故意死球だったのではと感じたようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

3-0とドジャース3点リードの6回表1死。マウンド上のローガン・ウェブ投手が投じた2球目が、打席のラッシングの右脇腹付近に直撃。ラッシングはかなり不満だったのか、続くキム・ヘソン内野手の併殺打の際、二塁に入ったウィリー・アダメス内野手に向かってスライディングするという報復行為のようなプレーをみせた。

ラッシングは前日の試合中、本塁クロスプレーで接触したイ・ジョンフ内野手に暴言を吐いたのではという疑惑が浮上し物議を醸していた。これもあってか、同メディアは「試合後、ロバーツ監督は、ウェブの死球が故意だった可能性があると指摘した。同監督は『おそらくそうだったと思うし、（ラッシングが）ああいう発言をしたのもある。そこまで個人的な意味はなかったと思うが、向こうはそれを見ているし、SNSでも拡散される。ウェブは昔気質のタイプで、同僚を守ろうとしたんだろう」という同監督の見解を紹介。

一方、ウェブ本人は「イ・ジョンフの件って何のことだ？ それすら見ていないよ」と語るにとどめたという。

【関連記事】

【了】