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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手に、再びブルペン転向の可能性が取り沙汰されている。今季は先発ローテーションの一員として開幕したものの、不安定な投球が続いており、ブルペン陣の事情も重なって配置転換の声が再燃している。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

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佐々木は昨季、ポストシーズンで9試合にリリーフ登板し、防御率0.84、奪三振6、さらにセーブ3を記録した。すでに救援投手として結果を残し、短いイニングで圧倒的な力を発揮できることを証明している。

それでも、今季は再び先発として起用されている。しかし、4試合に先発して防御率6.11と不安定な内容が続いており、先発ローテーションに残すべきかどうかが改めて問われている。

実力的には、佐々木はマイナーへ送るには優秀すぎる一方で、このまま先発として起用を続けることが最善なのかは不透明な状況だ。

起用に注目が集まる佐々木についてマルティネス氏は「彼は不安定な投球が続いている。エドウィン・ディアス投手の代役として、ドジャースが佐々木をブルペンに配置転換する可能性もあるだろう」と言及した。

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