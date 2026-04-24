江原啓之「私なんかスピリチュアルと言っていますが…」経済的困難を乗り越え、夢をつかむために奮起する若者に送ったアドバイスとは？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月19日（日）の放送では、経済的な事情から独学で医師を目指し、アルバイトと両立しようと奮闘する18歳の女性からのメッセージに、江原が現実的かつ温かいアドバイスを送りました。これまで将来の目標もなく過ごしてきましたが、最近「人の命や生活に直接関わり、支えになれる人になりたい」と強く思うようになり、医師を目指すことを決意しました。高校を卒業し、これからの1年は受験勉強に専念します。家計に余裕がないため予備校には通わず、宅浪を選びました。また、1人の大人として家計を支えたく、アルバイトも始めました。今まで自分がどれだけ恵まれていたかに気づき、当たり前のありがたさを実感しています。同時に、「自分の人生に責任を持つ」ということの重さも知りました。「本当に医師になれるのだろうか」と不安になることがあります。アルバイトや家事をしながら、自分を律して勉強を続けられるのか、押しつぶされそうになるときもあります。この不安とどう向き合い、どのような心持ちで過ごしていけばよいのでしょうか。――江原は、“18歳”という若さで自身の環境に感謝し、自立しようとするリスナーの姿勢を「立派ですよ。素晴らしい」と称賛しつつも、厳しい現実を乗り越えるための“おじさんとしての助言”を語り始めました。江原：まずこの文章の中から、医師を目指すという学生さん、浪人生というか、予備校も行かないで宅浪しているわけでしょ？ それでいて、1人の大人として家計を支えたくてアルバイトもしている。そう考えると2、3人前ぐらいのことをこなさなくてはいけない。これをまず理解して。つまり、自分に3人前の人生をこなせるだろうか？ということを考える必要があります。医学部受験は、ただでさえ専門の受験予備校に行ったり、場合によっては寮生活で詰め込んだりするぐらい大変なものです。入学金や教科書代など、お金も非常にかかります。だから、あまり無理をせず、例えば他の人の3倍やるんだったら「3年計画」で目標に向かうとか。すぐに1年で何とかしようと思わない、現実を見るということも大切かなと思います。私は仕事柄、医学部受験の相談もたくさん受けてきましたが、本当にお金も時間も勉強もかかる。これは大変なところを目指していくんだという覚悟が必要です。――また、スピリチュアルは“現実逃避”ではないと断言する江原。夢を叶えるためにこそ「地に足をつけること」の重要性を説きます。江原：地に足をつけるってすごく大事で。私なんかスピリチュアルと言っていますが、これは、“お花畑”（※現実逃避をして、妄想や理想ばかりを追い求めている状態）なのと大違いなんですよね。ちゃんと地に足をつけてこそだから。とすると、例えば学校も、どういう地域の、どういう学校に行ったほうが良いだろうか、と。お金を貯めてから全寮制の大学に入るとか、医師免許を取ることを優先して、場所が東京かどうかはあまり考えない。お金がなくても賄ってもらえる大学もありますよね。国立や防衛医科大学校などもそうですし、学費が免除されるところもある。そういうのをよく調べて、よく考えて、自分に一番合った計画をしっかりと立てる。これが大事だろうと。地に足をつけるところから始めないと、ただ闇雲に頑張るだけでは、転んだときにへこたれてしまいますからね。そのことを、相談者さんにメッセージとしてプレゼントしたいなと思います。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子