大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手をめぐる二刀流ルールへの批判に対し、デーブ・ロバーツ監督が真っ向から反論した。他球団からは不公平との声も上がっているが、ロバーツ監督は大谷が特別な存在だからこそ認められている扱いだと強調している。米メディア『USAトゥデイ』のスティーブ・ガードナー記者が言及した。

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今回の発端となったのは、シカゴ・カブスのクレイグ・カウンセル監督の発言だ。メジャーリーグでは二刀流選手は13人の投手枠にカウントされないため、大谷の存在によってドジャースは実質的に他球団より投手を1人多く抱えられる形になっている。

カウンセル監督はこのルールを「奇妙だ」と表現し、「あのような選手は他にいないのに、1球団だけがその選手のために異なるルールの恩恵を受けている」と不満をあらわにした。

これに対してロバーツ監督は「他球団が二刀流選手を探し出すことを歓迎する」とし、大谷が例外扱いされているのは「彼が並外れた選手だからだ」と語った。この制度がドジャースのためにあるのではなく、大谷のような前例のない才能に対応した結果だという立場を示している。

カウンセル監督とロバーツ監督の衝突についてガードナー氏は「今週末にカブスはドジャー・スタジアムを訪れ、ワールドシリーズ連覇中のドジャースと3連戦を行う際、カウンセル監督はロバーツ監督と大谷に直接懸念を伝える機会を得ることになるだろう」と言及した。

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