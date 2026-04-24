大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手が不調に苦しんでいる。球団側はもうしばらく我慢の起用を続ける意向だというが、米メディア『ドジャースウェイ』は、リリーフに戻った方が上がり目があるのではという見方について言及している。

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佐々木は日本時間24日終了時点で4試合に登板しているが、0勝2敗、防御率6.11、被安打21、四死球13と、以前から課題となっている制球難に苦しみ続けている。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのビル・プラシュケ記者は、佐々木を再びブルペンに回すべきだと主張している。彼の今季、あるいは昨季の先発としての苦戦だけが、同記者の提言を妥当なものにしているわけではない。むしろ、2球種を武器とし、リリーフでは成功を収めてきたという彼の特性を考えれば、ドジャースは当初の構想に固執するのではなく、うまくいっていた起用法を維持すべきだったとも言える」と指摘。

続けて、「佐々木はドジャースにとって、現代版のエリック・ガニエ投手になり得る存在かもしれない。同投手はドジャースで48試合に先発した後、首脳陣にリリーフ向きだと判断された。そのキャリアは薬物使用問題で汚された側面もあるが、84連続セーブ成功や2003年のサイヤング賞といった実績を考えれば、ドジャースが彼をブルペンに回した判断は正しかったと言えるだろう」と記している。

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