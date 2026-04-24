LE SSERAFIM、新章の幕開け「みんなで一体となって一緒に楽しんで」

LE SSERAFIMの新曲「CELEBRATION」が、本日4月24日午後1時にリリースされた。2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリードシングルであり、同アルバム収録曲のなかで最初に解禁される一曲。グループの”新章の幕開け”を告げるトラックとして、グローバル規模で注目が集まっている。

5月22日リリースの『PUREFLOW』pt.1は、デビュー当初に「恐れがないから強い」と信じていた5人のメンバーが、「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」という拡張したメッセージを内包した作品。そのコンセプトは早くも"FEARLESS 2.0"と呼ばれ、先行リリースされる「CELEBRATION」も、恐怖心を受け入れ、自分自身と向き合う強さを讃える楽曲として位置づけられている。制作にはKIM CHAEWONとHUH YUNJINがメンバーとして参加し、自身のストーリーをもとに語りかける歌詞へと昇華させた。

サウンド面では、強烈でありながら叙情的な響きを持つメロディック・テクノと、疾走感あふれるハードスタイルが融合。聴いた瞬間に踊り出したくなる軽快なビートと中毒性の高いメロディが特徴で、曲が流れ出した瞬間、その場が祭りのように彩られることを意図した仕上がりだ。パフォーマンス面でも、恐怖を抱えながら前へ進もうとする姿を芸術的な身体表現へと翻訳。4月22日公開のMVティザーでも披露された、激しくヘッドバンギングしながら前進する独特の振付に加え、感情表現が重要なパートではモダンダンスのダンサーたちとともにステージへ立ち、没入感を押し上げている。

作家陣には、スウェーデン発のエレクトロポップ・デュオ、アイコナ・ポップ（Icona Pop）のキャロライン・ヒェルト（Caroline Hjelt）とアイノ・ジャウォ（Aino Jawo）が名を連ねた。2人は、チャーリーXCXとのコラボ曲「I Love It (feat. Charli XCX)」で米Billboard「Hot 100」7位、英「Official Singles Chart Top 100」1位を獲得したソングライティング・チーム。

LE SSERAFIMは、所属レーベルのSOURCE MUSICを通じて、本作へのコメントを寄せている。

「わたしたちLE SSERAFIMの新曲『CELEBRATION』がリリースされました！ この楽曲を初めて聴いたとき、パーティーやコンサート会場でたくさんの方々が一緒になって楽しむ光景が思い浮かび、早く皆さんに聴いてもらいたいと思いました。ワクワクするエネルギーと、わたしたちのストーリーを一緒に盛り込むことで、『CELEBRATION』というテーマと相性の良い楽曲になったと感じています。わたしたちの表情と雰囲気からも、楽曲のメッセージがしっかり伝わるように意識してパフォーマンスをお届けしますので、ステージでは表情などにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。そして、楽曲名の通り、わたしたちの新曲をみんなで一体となって一緒に楽しんでください！」

「CELEBRATION」を収録する2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は5月22日リリース。2023年の1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりのスタジオ・アルバムとなる本作には、5人のメンバーが"恐怖を知ること"から経験した変化と成長が刻まれている。昨年10月リリースの1st Single『SPAGHETTI』でキャリアハイを更新したLE SSERAFIMにとって、前作に続くグローバル・ヒットへの期待は大きい。

また、楽曲リリース当日となる本日4月24日午後4時55分にはKBS2『Music Bank』で「CELEBRATION」のパフォーマンスを初披露。以降、4月25日にMBC『Show! Music Core』、4月26日にSBS『INKIGAYO ON THE GO』への出演が予定されており、本格的なカムバック活動を展開していく。

LE SSERAFIM 2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1 商品情報

発売日

韓国：2026年5月22日（金）／日本お届け日：2026年6月1日（月）予定

予約販売期間

2026年4月13日（月）11:00〜

形態・価格

一般盤（全4形態：BIRCH SCAR／YUSU LILY／PEONY ROOM／TRI ACCORD）

単品3,410円（税込）／ランダム1種

コンパクト盤（全6形態：CLEAN WHITE／CLEAR SILVER／CRYSTAL PINK／INNOCENT GREEN／ABSOLUTE BLUE／PRISTINE RED）

単品2,640円（税込）／ランダム1種

主な購入特典

CD1枚購入ごとに応募抽選用シリアルナンバーを1つ封入（賞品内容は後日発表）

LE SSERAFIM Weverse Shop／UNIVERSAL MUSIC STOREでのセット購入・単品購入に応じて、ホログラム入りフォトカード等のストア別限定特典（先着）

TOWER RECORDS／HMV／Amazonなど店舗別オリジナル特典あり

予約リンク

LE SSERAFIM Weverse Shop：https://go.weverse.io/qt3S/cnussl2p

UNIVERSAL MUSIC STORE：https://umusic.jp/ZLik1yhF

※特典は数量限定・先着。形態・仕様は変更になる場合あり。