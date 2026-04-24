d4vd、「大量の児童ポルノ」がiCloudから見つかる　14歳少女殺害容疑で起訴された米歌手

現地時間4月23日（木）、ロサンゼルスの法廷に現れた歌手のd4vd（デイヴィッド）は、検察官が「捜査当局が押収した彼のiCloudアカウントに、大量の児童ポルノが含まれていた」と明らかにする間、終始無表情に座っていた。

この衝撃的な発表にもかかわらず、本名デイヴィッド・アンソニー・バークとして知られるこのプラチナディスク歌手と弁護団は、第一級殺人事件に関する即時の予備審問を求める姿勢を崩さなかった。これを受け、裁判官は証拠開示の手続きを確認するため、4月29日（水）に追聴を設けた。公開法廷で証拠の精査を行うミニ裁判のような位置づけである予備審問の初日は、5月1日（金）に設定されている。

「有意義な審問でした」と、弁護人のマリリン・ベドナルスキは法廷で述べた。オレンジ色の囚人服に身を包んだ被告のd4vdは、左手首を椅子に繋がれた状態でその様子を見守っていた。d4vdが口を開いたのは、他の係争案件を処理するために予備審問を一時中断することに同意する際のみであった。もう一人の弁護士であるブレア・バークが彼の肩に手を置く中、シャーレイン・オルメド裁判官は、次回の審問に遅れないよう、拘置所からの朝の送迎バスに乗り遅れないようd4vdに警告した。起訴から10日以内に予備審問を受ける権利の期限が迫っているためだ。

d4vdは先週逮捕され、4月20日（月）にセレステ・リヴァス・エルナンデスを殺害した罪で起訴された。当時14歳だったカリフォルニア州の少女である彼女は、昨年9月、レッカー移動されたd4vdのテスラのフロントトランクの中から、切断され、ひどく腐敗した状態で見つかっていた。

4月23日（木）、ベス・シルバーマン副地方検事は、捜査の一環として当局が通信傍受を行っていたこと、そして本件を「起訴のためではなく、あくまで捜査のために」召集された大陪審が3回（11月、12月、2月）開かれたことを明らかにした。「本件には膨大な量のデジタルデータが存在する」と彼女は述べ、ロサンゼルス市警（LAPD）の捜査官が5週間にわたって作業を続けているものの、弁護側がアクセスできるシステムにアップロード済みの証拠は、全体の約30％に過ぎないと付け加えた。

「今日（4月23日）は、セレステが亡くなってからちょうど1年にあたります。それゆえ、我々はこの裁判を迅速に進めたいと考えています」とシルバーマン検事は法廷で語った。「弁護側による証拠開示の確認が済み次第、我々は60日以内という期限内での公判開始を目指したいと考えています」

14歳少女の遺体、明らかになった「凄惨な詳細」

4月22日（水）、ロサンゼルス郡検視局は待望されていた遺体解剖報告書を公表し、リヴァスの死因は上腹部への「複数の貫通傷」であると結論づけた。26ページに及ぶ報告書には、肝臓を貫通した右腹部の刺し傷と、肋間を突き抜けた左胸の刺し傷の計2箇所について詳述されている。「死因は複数の貫通傷。死因の種類は殺人（他殺）に分類される」と記されており、死因自体は2025年12月9日の時点で既に特定されていたことが判明した。

毒物検査では低濃度のエタノールが検出されたが、死因には影響していないとみられる。また、ベンゾジアゼピン、メタンフェタミン（覚醒剤）、MDMAに「予備的な」陽性反応が出たが、これらについてはさらなる確定診断が必要とされる。

この報告書は、法執行機関が事前に開示を差し止める裁判所命令を取得していたために公開が遅れていた。検視局側はこの措置について「透明性を損なうものである」として反対していた。チーフ検視官のオデイ・ウクポ博士は声明で、「数ヶ月を経て、ようやくこの情報が公開できるようになったことに安堵しています。（リヴァスの両親が）娘に何が起きたのかを知るために、これほど長く待たされなければならなかったことは、到底理解しがたいことです」と述べた。

今回の知見により、リヴァスの遺体の状態についてさらなる詳細が明らかになった。報告書によると、彼女の四肢は「数個の断片に切断」され、頭部は「一部が白骨化」して片方の眼球を消失、軟部組織には「液状化」の兆候が見られたという。指が「ふやけた状態」であったため、指紋を採取することは不可能だった。

リヴァスの遺体は7ヶ月前、ハリウッド・ヒルズの高級住宅街からレッカー移動されたテスラのフロントトランク内に隠されていた、2つの黒いバッグの中から発見された。当局はその間、捜査についてほとんど語ってこなかった。

d4vdは、待ち伏せや金銭的利益といった特殊な状況を伴う第一級殺人罪のほか、未成年者との性行為や死体損壊に関する複数の罪で起訴されている。罪状認否で彼は無罪を主張した。検察側は、リヴァスが最後に目撃されたのは2025年4月23日（水）にd4vdのハリウッド・ヒルズの自宅に入る姿であり、それ以降の消息は途絶えていると主張している。また、彼女はその日のうちに殺害され、5月5日（月）ごろに遺体が損壊されたとみている。

解剖報告書には証拠収集の概要も記されており、捜査官が遺体の入ったバッグの持ち手やジッパーから拭い取り検体を採取したことや、腕や脚の切断部位から「小さな青いプラスチックの破片」を回収したことなどが明記されている。

d4vdの弁護団は声明で、クライアントは「セレステ・リヴァス・エルナンデスを殺害しておらず、彼女の死の原因でもない」と述べている。

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From Rolling Stone US.