今日の運勢 4月25日（土）12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月25日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月25日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？ドキドキワクワクすることに意識をむけて過ごすことで運気がアップしていくでしょう。今日は、できるだけ心のままに過ごして、あなたの情熱が湧き上がるのを感じましょう。今日は新鮮な気持ちで過ごすと良い日です。お仕事では初心を思い出して取り組んだり、恋愛では初恋のときのようなときめく気持ちを思い返すと良いでしょう。あなたの中の純粋さを目覚めさせましょう。旅行の計画を立てましょう。どこにでも行けるとしたら、あなたはどこに行きたいですか？その土地の文化や、行きたいお店や食べたいもの、欲しいものを調べて楽しむのも良いでしょう。お相手の気持ちに寄り添って行動すると良い日です。今日は、関わるすべての人たちの考えに、寄り添っていきましょう。あなたの言動や行動が、まわりの人を癒し、良い流れを引き寄せるでしょう。お家でゆったり過ごすと良い日です。忙しい日だったとしても、今日はあなたひとりの時間を楽しむようにしてみましょう。お風呂の時間をキャンドルやアロマを使って、優雅に過ごすのも良いでしょう。たくさんの人が集まる場所がラッキープレイスです。パーティーやイベントにお呼ばれしたら、少し気が重くても足を運ぶと良いでしょう。思わぬラッキーと出逢えるかもしれません。ご家族との時間を大切にすることで運気が上がる日です。今日は、ご家族との団らんを楽しみましょう。ご家族と離れて暮らしていらっしゃる方は、連絡をとってみるだけでも心が癒されそうですよ。今日は、お仕事運や勉強運がアップする日です。いつもよりも集中力が高まり、はやめに作業を終わらせることができそうなので、効率の良い充実した1日を過ごすことができそうですよ。今日は、あなたの隠れた才能がみつかるかもしれません。あなたにとって、いくら時間を使っても苦にならないことはなんでしょうか？もし思い当たるものがあるのなら、そこにあなたの才能が隠れているかもしれませんよ。ヨガや瞑想をすると運気がアップしそうです。あなたが本当に求めていることを明確にしていくために、ご自身と静かに向き合っていくことで、心がスッキリとして、良い流れがやってきそうです。生活習慣の改善に意識を向けることで、運気が上がっていく日です。食事や睡眠、運動など、日頃から気をつけなくてはいけないなと感じていたことがあれば、今日から行動しましょう。今日はあなたのすべてを語る必要はありません。嘘はつかない方がいいですが、秘密があなたを守ってくれることもあります。正直にこと細かく話そうとはせず、必要な内容だけを上手に伝えると良いでしょう。すべて起こるべきことが起こっています。まもなく、今の状況の後ろに隠された祝福を理解することができるでしょう。一見、大変な問題のようでも、実は天があなたの願いに答えた結果だと思われます。天に助けを求めると、今までの不必要な古いものがなくなり、新しいものがやってくる準備が始まります。こんな変化の時期には、ヨガ、深呼吸、運動、瞑想などでリラックスをするように心がけましょう。そうすることで、あなたに関わりのあるすべての人との調和を保ちながら、順調に変化を楽しめるでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/