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読売ジャイアンツの甲斐拓也選手は24日、敵地・ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区4回戦の中日ドラゴンズ戦に「7番・捕手」で先発出場。自慢の強肩「甲斐キャノン」で走者をアウトにした。











4回、2死一塁で中日2番・知野直人選手を迎えた打席。巨人先発の泉圭輔投手が初球のツーシームを投じた際に一塁走者の尾田剛樹選手がスタートを切った。甲斐選手は捕球後すぐさま二塁に矢のような送球で、尾田選手を刺した。



「足のスペシャリスト」として知られる尾田選手の盗塁を、捕手・甲斐選手の強肩が封じた格好だ。一度けん制で帰塁させながらも盗塁を試みた尾田選手に対し、甲斐選手は冷静に対処してみせた。



甲斐選手は2010年育成ドラフト6位で楊志館高から福岡ソフトバンクホークスに入団した苦労人。「甲斐キャノン」の異名でリーグに名を馳せ、ゴールデングラブ賞を通算7度受賞した球界屈指の強肩捕手だ。



昨季から巨人に移籍し、今季はファームで調整を続ける33歳の健在ぶりが光った一幕となった。



試合は1-2で巨人が惜敗したが、「甲斐キャノン」の精度はファームでも健在。一軍復帰を目指す百戦錬磨の捕手にとって、確かな手応えを示した送球となった。























【動画】足のスペシャリストを封じた！甲斐拓也の「甲斐キャノン」がこちら



DAZNベースボールの公式Xより













甲斐キャノン炸裂💥



甲斐拓也 自慢の強肩を披露！

抜群の脚力を持つ尾田を刺す！



⚾中日×巨人（ファーム）

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