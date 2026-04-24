大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担う佐々木朗希投手が今一つ波に乗れていない。一部からは昨季結果を出したリリーフ転向を勧める声も出ている一方、当分ローテ剥奪はないという見方もあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

佐々木は日本時間23日終了時点で4試合に登板。0勝2敗、防御率6.11、被安打21、四死球13と、以前から課題となっている制球難に苦しみ続けている。

同メディアは「彼が登板した4試合中3試合でドジャースは敗れており、登板ごとの改善もほとんど見られていない。それでも、ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によれば、チームは彼に十分な猶予を与える構えだという」としつつ、「ここまでがうまくいっていると考えている人は、ほとんどいないと思う。ただ、彼のメジャーでの先発登板はまだ通算12試合に過ぎないし、ドジャースには彼を起用し続けながら、何かが噛み合うことを期待できる余裕がある。それでも、10月のポストシーズン争いには影響が出ない状況だからだ」という同記者の見解を紹介。

続けて、「この問題に関するチームの立場は明確であり、コーチ陣やフロントはこの苦しい時期を通して一貫して佐々木を支え、先発ローテから外すという議論は避けてきた。現時点で先発ローテは万全ではないが、主力が復帰してきたとしても、彼は引き続きその座を維持する見込みだ」と記している。

【関連記事】

【了】