苦労人・勝又の大活躍

「野球が好きなんです。それが一番ですね」。5連勝と波に乗るベイスターズの起爆剤となっている勝又温史は、自らの原動力を語る。その言葉の重みは、彼の8年間の月日の長さが物語っている。

ピッチャーとして入団ながらも、イップス発症などで苦しみ続け打者転向。育成契約という崖っぷちから這い上がってきた。「自分の好きなことで生きていけることが自分を奮い立たせてくれますし、挫けそうになったときも、こういう場所で野球ができるんだって自分の中で夢見ながら必死に頑張っていましたね」。

横須賀で泥に塗れ続けた日々。誰もが口を揃えて“練習の虫”と呼ぶ。そのひたむきさは、相川亮二監督の心をも動かしていた。

「夜、室内練習場に行ったとき、彼が一人で打っている姿をずっと見てきていましたからね。すごく嬉しいです」。指揮官が思わず漏らしたこの言葉に、勝又が積み上げてきた努力のすべてが凝縮されている。

「もう一打席与えたい」と思わせる人間性

長くファームでの生活が続いていた勝又。今年も開幕ギリギリまで一軍で粘っていたが、残念ながら開幕はまたファームスタートとなっていた。

しかしそこでも打率.429としっかり結果を残し一軍昇格。そして現在の飛躍とつながっている。

村田修一二軍監督もその活躍に目を細める。「練習する姿勢だったり、一生懸命声を出す姿だったり。それを一軍だけじゃなく、二軍でも出してくれる選手なんです。だからかっちゃんはやっぱり人に応援されるんですよ。だから僕ももう1試合使いたい、もう1打席与えたいって思えるんです」

技術もさるものながら、その生き様が周囲を味方につける。そして厳しい勝負の世界で一瞬のチャンスを掴み取れるかどうかは、打席に立つ前の段階で決まっていると村田監督は説く。「そこから掴み取ることってすごく大変なことなんですけれども、準備する段階がすごい選手はそこも持ってこれると僕は思っていますよ。信頼もされますしね」

また何より人一倍の野球への愛情こそが、勝又の最大の武器と言い切る。「そこが勝ってほしいですし、やっぱりそこが勝つんだよってみんなで思いたいですよね。だからこそみんなに応援されるし、その熱がかっちゃんにも届いているからこそ“勝又ヒット”が出るはずなんです」。詰まりながらもいいところに落ちる執念の一打。泥臭くも価値ある一本。勝又がしみじみ語った「野球の神様っているんだな」の答え合わせが、ここにあった。

また勝又が一軍で躍動することは、チーム全体にポジティブな連鎖を生んでいる。

「そこが空くことで他の選手にチャンスが生まれますよね。そこでチームを引っ張るような活躍ができる選手になれたら上で通用すると思えるはずなので。勝又だけでいいのか？お前らもそこに行きたいんだよね？って話ができるので」



暗く長いトンネルを抜け、ハマの夜空にまばゆい光を放つ勝又温史。野球を愛し、野球の神様を振り向かせた25歳は、これからも大好きな野球を全力で謳歌し、感動を呼ぶ。

取材・文＝萩原孝弘