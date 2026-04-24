イングランド代表FWジェイドン・サンチョはドルトムント加入に前向きなようだ。23日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

ドルトムントで頭角を表し、2021年夏にマンチェスター・ユナイテッドへ活躍の場を移したサンチョ。しかし、エリック・テン・ハフ元監督との関係性悪化によって構想外になると、ドルトムント、チェルシーへのレンタルを経て今シーズンはアストン・ヴィラでプレー。保有元のマンチェスター・ユナイテッドとの現行契約は6月末までで、今夏にフリーエージェントになることが確実と報じられている。

ラース・リッケンMD（マネージングディレクター）が「我々は多くの選手に注目し、彼らを分析した上でチームの強化に繋がるかどうかを考えている。ジェイドンについても同様だ」と語った通り、ドルトムントはサンチョの獲得を真剣に検討中。ハンス・ヨアヒム・ヴァツケ会長も復帰を熱望しており、すでに代理人との交渉に臨んでいる。

移籍市場に精通する『スカイスポーツ』のフロリアン・プレッテンベルク記者によると、世界各国から多くのオファーが届く中、サンチョはドルトムント復帰に前向きで、すでに今夏の加入を原則的に承諾しているとのこと。ドルトムント側は給与等の具体的な契約条件を提示しており、最終的な判断はリッケンMDとオーレ・ブックSD（スポーツディレクター）に委ねられているが、ニコ・コヴァチ監督も獲得にゴーサインを出しているという。

ドルトムントでは公式戦通算158試合出場53ゴール67アシストという成績を残しているサンチョ。今夏に2度目の復帰、そして3度目の加入が実現するのだろうか。