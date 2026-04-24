













北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの奈良間大己選手と清宮幸太郎選手は23日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われたパ・リーグ6回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発出場。見事な連係プレーでファンを沸かせた。











7回、マウンド上には3番手の上原健太投手。楽天5番の村林一輝選手が放った打球が二遊間を鋭く破ったように見えたが、二塁手の奈良間選手がダイビングキャッチで好捕。素早く一塁手の清宮選手へ送球すると、清宮選手も目一杯に足を開いて巧みに捕球し、打者をアウトに仕留めた。



奈良間選手は今季、攻撃面でも打率.367と好調を維持する日本ハムの主力内野手。軽快なフットワークとグラブさばきが持ち味の遊撃手として頭角を現し、今季は二塁手として起用されながらも持ち前の守備範囲の広さを遺憾なく発揮している。



一方、清宮選手も高校時代から「怪物」と称された長打力だけでなく、一塁手としての堅実な守備でチームを支える存在へと成長。ダイビングキャッチからの難しい送球を難なく処理した判断力と柔軟性は、ファンの目を引いた。



試合は2-3で日本ハムが惜敗したが、この連係プレーはDAZNも「2人のファインプレー」と称えた守備の妙。



結果には恵まれなかったものの、2人の好守は28,251人のファンの記憶に刻まれる場面となった。

























【動画】二遊間を破らせない、奈良間&清宮の連係ファインプレーがこちら！

DAZNベースボールのXより













2人のファインプレー



奈良間大己が二遊間を破らせない

清宮幸太郎も目一杯に足を開いてキャッチ



⚾️日本ハム×楽天

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