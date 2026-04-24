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読売ジャイアンツの三塚琉生選手は23日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ中地区5回戦の埼玉西武ライオンズ戦に代打出場。チームを勝利に導くサヨナラ右前適時打を放った。











9回、1死一、二塁の好機で迎えた打席。西武3番手の佐藤隼輔投手が投じた4球目のスライダーを鋭く捉えると、打球は右前へ。二塁走者・鈴木大和選手が生還し、巨人が1-0でサヨナラ勝利を収めた。



この日は9回まで両軍無得点の緊迫した投手戦。味方先発の山田龍聖投手が138球の熱投で9回無失点と踏ん張る中、巨人打線も西武投手陣に対し8安打を放ちながら得点には至らず、膠着した試合が続いていた。その均衡をたった一振りで破ったのが、21歳の若き代打の一打だった。



三塚選手は2022年育成ドラフト6位で桐生第一高から巨人に入団した左の強打者。プロ3年目の2025年6月には二軍で打率.318をマークして支配下契約を勝ち取り、一軍デビューも果たしている。



4年目の今季もファームで出場機会を重ね、この日時点で14試合に出場して打率.265をマーク。13安打で10打点を記録するなど、無類の勝負強さを発揮している。



雨の中で繰り広げられた投手戦に終止符を打った劇的な一撃は、味方投手陣の好投にこれ以上ない援護を与える値千金のサヨナラ打となった。



豪快なフルスイングが魅力の育成出身スラッガーが、一軍での定着を目指す上で貴重な結果となった一打だった。























【動画】投手戦に終止符！三塚琉生の代打サヨナラ打がこちら



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雨のGタウンにウォーターシャワー



三塚琉生 劇的サヨナラ打

今季13安打で10打点



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