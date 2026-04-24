













読売ジャイアンツ 最新情報



読売ジャイアンツの山田龍聖投手は23日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ中地区5回戦の埼玉西武ライオンズ戦に先発登板。9回138球を投げ4安打無失点の完封勝利を収め、ファーム戦で20イニング連続無失点に記録を伸ばした。











試合は序盤から両軍譲らぬ投手戦となり、8回終了時点で0-0。山田投手は許した4安打もいずれも得点に絡ませず、4つの四球を出しながらも要所を締める粘り強い投球で雨中のマウンドを投げ切った。



試合は9回、代打・三塚琉生選手のサヨナラヒットで巨人が1-0の劇的勝利を収め、山田投手に今季2勝目がついた。



この日の好投で、3日の福岡ソフトバンクホークス戦で6回無失点、16日のくふうハヤテ戦で5回無失点から続く20イニング連続無失点に到達。雨が降り続き気温も低い悪条件の中、最速は146キロ止まりだったが、予備のスパイクや帽子を多めに用意して臨んだ準備が実を結んだ。



山田投手は2021年ドラフト2位で巨人に入団した5年目の左腕。2024年オフに育成契約に切り替わる苦境を経験し、2025年5月にはくふうハヤテベンチャーズ静岡への派遣でウエスタン・リーグのマウンドに立った。同年6月に支配下契約へ返り咲くと、翌日に一軍デビューを果たした苦労人だ。



最速153キロの直球とスライダーを武器とする左腕にとって、この日の完封は再び一軍のマウンドを掴み取るための確かな一歩となった。























【動画】圧巻の138球！山田龍聖の完封ピッチングがこちら



DAZNベースボールの公式Xより













ゼロを並べた



山田龍聖 9回無失点

ファーム戦20回連続無失点



⚾️巨人×西武



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