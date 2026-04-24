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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手はシーズン序盤から好調を維持しており、存在感が一気に高まっている。かつて球団最高の有望株とされたラッシングだが、そのトレード価値にも大きな注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

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ラッシングは21日（日本時間22日）時点で、打率.444、出塁率.464、長打率1.296を記録し、本塁打7、OPS1.761という驚異的な成績を残している。打席数は28と少ないながらも、その中ではリーグ屈指の打撃内容だ。

ラッシングは現在、控え捕手としての出場に加え、必要に応じて一塁手や指名打者（DH）で起用されている。先発マスクをかぶれない最大の理由は、ウィル・スミス捕手がドジャースの正捕手として揺るがぬ地位を築いているためだ。

この状況はラッシングの去就への疑問も呼んでいる。彼はドジャースの若手有望株によくある立場にあり、本人の将来を考えれば他球団の方がより多くの出場機会を得られる可能性がある。さらに、ラッシング放出となれば、大きな対価を得られるだろう。

注目の集まるラッシングの動向についてエスピナル氏は「ドジャースにとって幸いなことに、捕手のニーズは高くなく、彼をチームの基盤として辛抱強く保持し続けることも、適切なタイミングでトレードに組み込むこともできる」と言及した。

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