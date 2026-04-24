













中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの草加勝投手は23日、敵地・ちゅ〜るスタジアム清水で行われたファーム・リーグ中地区6回戦のくふうハヤテ戦に先発登板。3回を無安打無失点に抑える好投で、チームを9-4の快勝に導いた。











初回、先頭を直球で3球三振に斬って取ると、その流れのまま三者凡退。2回も三者凡退で片付け、3回は1死から四球で唯一のランナーを許したものの、動じることなく後続を断ち切った。36球を投げて被安打0、奪三振2、最速は145キロを計測した。



草加投手にとってこの日は、2月11日の横浜DeNAベイスターズとの練習試合以来、約2カ月ぶりとなる実戦のマウンド。沖縄春季キャンプ終盤に右肘の違和感を訴えて別メニュー調整を続けていた右腕にとって、待望の復帰登板となった。



名前の響きと、落差のあるカーブが元ドジャースのクレイトン・カーショー投手を彷彿とさせることから「カーショー」の愛称を持つ草加投手。この日もブランクを感じさせない内容で、本来の投球術の一端を見せつけた。



2023年ドラフト1位で中日入りした草加投手は、プロ入り直後にトミー・ジョン手術を経験し、昨季終盤の2025年10月1日に巨人戦で一軍デビューを果たした。



その矢先の離脱だっただけに、この日の無安打無失点は先発ローテーション入りを目指す右腕にとって、確かな再出発の一歩となった。



ここまでチームはリーグ最下位と苦しんでいるだけに、順調に調整し昇格を勝ち取り、再浮上のキーマンとなることは出来るだろうか。























【動画】草加勝、復帰初戦の無安打ピッチングがこちら！

DAZNベースボールのXより













鋭く落とした



草加勝 3回を無安打無失点

右肘痛から復帰初登板



⚾️ハヤテ×中日



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