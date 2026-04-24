DeNAは24日、7月7日〜9日の中日戦で開催するイベントゲーム『野球未来創造SERIES 〜横浜DeNAベイスターズ 15th ANNIVERSARY GAME〜』で選手らが着用する特別なユニフォーム「野球未来創造ユニフォーム」のデザイン決定を発表した。

「野球未来創造ユニフォーム」のデザインコンセプトは「未来への寄せ書き」。「こどもたちへ」「自分自身へ」

「ファンの皆さまへ」の 33つのテーマに沿って、監督・コーチ・選手の全員からメッセージを募集。合計 105 名分の未来への想いをデザインへと落とし込んだユニフォームを制作した。

デザインのベースとなるのは、これまでのユニフォームの象徴である『YOKOHAMA STRIPE』。このストライプ

に沿って、監督・コーチ・選手らが綴った未来への想いを、英語とスペイン語のタイポグラフィとして配置した。球団誕生から紡いできた歴史を胸に、新たな未来へと歩み出すーーそんなデザインに仕上げた。

▼ 横浜 DeNA ベイスターズ 牧秀悟選手 コメント

「球団誕生15年目という記念すべき年に、僕たちの想いが形になったユニフォームでプレーできることを嬉しく思います。今回僕が残したメッセージは『感謝の心』です。幼い頃から両親に教えられ、僕自身も常に大切にしてきた言葉です。ここまでチームを支えてくださったファンの皆さまや、僕たちを支えてくれた全ての人たちへの感謝を伝えるとともに、未来を担うこどもたちにも『感謝の心』を大切にしてほしいという想いを込めました。このユニフォームを着て戦う3日間、僕たちの全力プレーを通じて、応援してくださるファンの皆さまや次世代を担うこどもたちに夢や希望を届けたいと思います。ぜひ球場で一緒に戦いましょう!」