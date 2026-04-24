ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦でダルトン・ラッシング捕手が死球を受けた場面について、自身の見解を示した。試合後には、この一球が意図的だったのではないかとの見方まで浮上し、両球団の間に緊張感が漂っている。米メディア『ヘビー』のアダム・マーティン記者が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

23日（日本時間24日）に行われたジャイアンツ戦は、ドジャースが3-0で勝利を収めた。その6回、ジャイアンツのローガン・ウェブ投手が93マイル（約149.7キロ）の速球をラッシングの脇腹付近に当てる場面があり、これが故意死球ではないかと見られている。

その背景には、2日前の試合でイ・ジョンフ外野手が本塁へ滑り込んだ際、ラッシングがタッチしてアウトにしたものの、その直後にジョンフに対して罵声のような言葉を口にした可能性があった。

死球を受けたラッシング自身は、本当に故意だったかは分からないとしながらも、もし意図的だったのなら受け入れると語った。さらに、自分が受けるべきものを受けただけだという趣旨の発言も残しており、自らの言動に一定の責任を感じている様子もうかがえた。

ラッシングが受けた死球についてロバーツ監督は「おそらく故意だっただろう。それは、彼があのような発言をしたからだ。個人的に恨みを持っていたわけではないと思う。ウェブは古き良き時代の選手で、チームメイトを守っているんだ」と言及した。

【関連記事】

【了】