大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日終了時点で、サンディエゴ・パドレスと同率で首位に立っている。地区優勝をかけた争いは早くも本格化しつつあるが、デーブ・ロバーツ監督は現時点ではそこまで意に介してはいないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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ドジャースは歴史的にサンフランシスコ・ジャイアンツとライバル関係にあるが、近年はパドレスとしのぎを削るシーズンも増えてきている。昨季はドジャースが地区優勝を果たしたものの、2位パドレスとの差はわずか3ゲーム差だった。

同メディアは「火曜日の敗戦によってパドレスが地区首位に並んだが、ロバーツ監督はあらためてチームは自分たちのことに集中していると強調した。同監督はスポーツネットLAで『パドレスが何をしているかについて、特に気にしている者はいないと思う。それに、“踏ん張りどころかどうか”という点についてもまだ分からない。シーズンはまだ序盤で、全体としてはいい野球ができていると思う」という同監督のコメントを紹介。

続けて、「ドジャースとパドレスの今季初対戦は5月18日まで予定されていない。もしナリーグ西地区の順位が現在の流れのまま推移すれば、このシリーズはどちらかのチームが差を広げるための序盤の重要な機会となるだろう」と記している。

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