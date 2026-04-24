サウジアラビアサッカー連盟（SAFF）は23日、ギリシャ人指揮官のヨルゴス・ドニス氏のサウジアラビア代表監督就任を発表した。契約期間は2027年7月までとなる。

サウジアラビア代表はFIFAワールドカップ2026 3次予選（最終予選）でグループCの3位に終わり、4次予選（プレーオフ）に回ることに。4次予選では、1勝1分けでイラク代表を上回り、3大会連続7回目の本大会出場を決めていた。

昨年12月に行われた組み合わせ抽選会の結果、本大会ではスペイン、カーボベルデ、ウルグアイと同じグループHに組み込まれることが決定。だが、本番に向けた準備を進めるなか、大会まで2カ月を切ったタイミングで、2024年10月からチームを指揮していたエルヴェ・ルナール監督が電撃解任となっていた。

今回就任が発表されたドニス氏は母国の名門AEKアテネやPAOKや国外クラブの指揮官を歴任。サウジアラビアではアル・ヒラル、アル・ワフダ、アル・ファティフに加え、直近ではアル・ハリージュを率いており、国内のサッカー事情に精通する指揮官だ。ただ、代表チームを指揮するのは今回が初となる。

なおSAFFによれば、代表チームがW杯に向けた最終合宿のためアメリカへ出発する前に、リヤドでドニス氏含むコーチングスタッフによる記者会見を開催する予定だという。

【投稿】SAFFがドニス監督の就任を発表



