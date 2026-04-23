ソフトバンク、西武に1点差で競り勝つ

先発投手：ソフトバンクは大津亮介が7回1失点の好投（5安打9奪三振）、西武の菅井信也は5回1失点 得点経過： 5回表：ソフトバンクが1点を追加 5回裏：西武が1点を追加 7回表：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：西武の平沢大河が3安打の活躍、ソフトバンクの近藤健介が2打点、ソフトバンクの海野隆司が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 21 15 6 0 .714 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 4
5 広島 19 7 12 0 .368 7
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 22 12 10 0 .545 1
3 楽天 22 11 10 1 .524 1
4 日本ハム 22 11 11 0 .500 2
5 西武 23 10 12 1 .455 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4