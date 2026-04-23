ヤクルトが広島を完封し勝利
先発投手：ヤクルトは高梨 裕稔が5回1/3回0失点の好投（6安打5奪三振）、広島の岡本 駿は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：ヤクルトが2点を追加 注目選手：ヤクルトのＤ・サンタナが1本塁打、2打点の活躍、ヤクルトの赤羽 由紘が3安打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|21
|15
|6
|0
|.714
|-
|2
|阪神
|22
|14
|8
|0
|.636
|1
|3
|巨人
|21
|12
|9
|0
|.571
|3
|4
|DeNA
|20
|10
|10
|0
|.500
|4
|5
|広島
|19
|7
|12
|0
|.368
|7
|6
|中日
|21
|4
|17
|0
|.190
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|22
|13
|9
|0
|.591
|-
|2
|ソフトバンク
|22
|12
|10
|0
|.545
|1
|3
|楽天
|22
|11
|10
|1
|.524
|1
|4
|日本ハム
|22
|11
|11
|0
|.500
|2
|5
|西武
|23
|10
|12
|1
|.455
|3
|6
|ロッテ
|23
|9
|14
|0
|.391
|4