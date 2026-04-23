ヤクルトが広島を完封し勝利

先発投手：ヤクルトは高梨　裕稔が5回1/3回0失点の好投（6安打5奪三振）、広島の岡本　駿は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 5回表：ヤクルトが2点を追加 注目選手：ヤクルトのＤ・サンタナが1本塁打、2打点の活躍、ヤクルトの赤羽　由紘が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 21 15 6 0 .714 -
2 阪神 22 14 8 0 .636 1
3 巨人 21 12 9 0 .571 3
4 DeNA 20 10 10 0 .500 4
5 広島 19 7 12 0 .368 7
6 中日 21 4 17 0 .190 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 22 13 9 0 .591 -
2 ソフトバンク 22 12 10 0 .545 1
3 楽天 22 11 10 1 .524 1
4 日本ハム 22 11 11 0 .500 2
5 西武 23 10 12 1 .455 3
6 ロッテ 23 9 14 0 .391 4