大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間21日、クローザーのエドウィン・ディアス投手が右肘故障により故障者リスト（IL）に入った。空いた穴は現有戦力でカバーすることになるが、デーブ・ロバーツ監督は現時点では人選に悩んでいるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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ドジャースはディアスがIL入り前に欠場した間、アレックス・ベシア投手が2セーブをマークしている。同投手を筆頭に、タナー・スコット投手やブレイク・トライネン投手が代役クローザー候補になるとみられている。

同メディアによると、ロバーツ監督は同22日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦前、代役クローザーについて「もし挙げるとしたら、おそらくスコットだろう。ただ様子を見ていくし、変わる可能性もある。彼が7回を投げて、トライネンがセーブを挙げるかもしれない。だから、本当に日々の状況次第なんだ」と説明。

続けて、「クローザーというのは、パフォーマンスの面で他の投手より際立っていて、終盤を任せる明確な存在であるべきだと思っている。ただ、うちには同じようなレベルの投手が多くいるという“贅沢さ”があって、そこが私の悩みなんだ。だから、誰か一人に多くの機会を与えるべきだとか、専任のクローザーにすべきだと感じられる明確な存在がいないのであればクローザーを固定しない、いわゆる“委員会方式”でいくことになる」と述べたという。

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