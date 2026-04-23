「ホームランラッシュに終止符」村上宗隆、5戦連続HRでストップ。前日まで…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、23日（日本時間24日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に出場し、5打数1安打の成績を残した。この試合でホームラン記録が途切れたと、米紙『シカゴ・サンタイムズ』が報じている。

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前日の試合では、5試合連続ホームランとなる豪快10号を放ち、早くも二桁本塁打を達成していた。

その勢いを受け、6戦連続弾が期待されたものの、今回の一戦で大きな一発は出なかった。

その代わり、アンドルー・ベニンテンディ外野手が9回表にスリーランホームランを放ったことで、ホワイトソックスが4-1の勝利を収めている。

それを踏まえ、同紙は「村上のホームランラッシュは木曜日に終止符を打ったが、ベニンテンディが復活したホワイトソックス打線の牽引役となり、チームはダイヤモンドバックスに4対1で勝利した」と伝えた。

しかし、直近の数試合を振り返ると、ホワイトソックスで異例の快進撃が起きていたことが分かる。

村上の5試合連続ホームランだけでなく、ミゲル・バルガス内野手は3試合連続、コルソン・モンゴメリー内野手は4試合連続で本塁打を放っており、同紙は「MLB史上初めて、3人のチームメイトが同時に、これほどの猛烈な連続記録を達成した」と驚いている。

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