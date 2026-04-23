「今や3戦連続ホームランだ」鈴木誠也の快進撃が止まらない！　低迷から一…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、23日（日本時間24日）に行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に出場し、3試合連続ホームランとなる今季3号を放った。勢いに乗ったら手がつけられないと、米メディア『ジャストベースボール』が報じている。

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昨季はメジャーキャリアハイとなる32本塁打と103打点数をマークした鈴木だが、今季は侍ジャパンのメンバーとして参加したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で膝の後十字靭帯（PCL）を損傷する怪我を負い、出遅れてシーズン入りすることになった。

復帰後はなかなか調子が上がらず、打撃成績も良くない状態が続く。

それでも一度波に乗ったら、勢いが止まらないのが鈴木だ。

21日（同22日）のフィリーズ戦で今季初本塁打を放つと、続けて22日（同23日）もホームランを打って勝利に貢献。

今回の試合では、接戦で迎えた8回裏に豪快なホームランを放ち、カブスを9連勝へ導く活躍を見せている。

それを踏まえ、同メディアは「鈴木がカブスに再びリードをもたらす！

最初の10試合では本塁打を打てなかったが、今や3試合連続でホームランだ」と伝えている。

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