「模範的な存在だ」菅野智之、好投で2勝目！　新天地で順風満帆。米公式が…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、22日（日本時間23日）に行われたサンディエゴ・パドレス戦に登板し、6回途中まで投げて5安打1失点4奪三振の好投を披露して勝利投手になった。もはやチームに欠かせないベテランだと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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菅野は初回、一死2塁の状況からジャクソン・メリル外野手にタイムリーヒットを打たれ、パドレスに先制されてしまう。

それでも後続はしっかりと断ち切り、それ以上の追加点を許さなかった。

2回は4人で終わらせ、3回には三者凡退。

最小失点のまま6回に突入し、このイニングの途中にマウンドから退いた。

菅野は今季5試合の登板で2勝1敗、防御率3.42、19奪三振をマークしている。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「菅野はロッキーズの若手ローテーションを率いる模範的な存在だ」とつけ、

「ロッキーズが投手陣を構築する上での課題の一つは、スター投手がロッキーズとの契約を断ることが多い点だ。

東京の読売ジャイアンツで輝かしいキャリアを築き、リーグMVPを3回、最優秀投手賞を2回受賞した彼は、間違いなくスター投手の仲間入りを果たすだろう。

ロッキーズは、昨季ボルチモア・オリオールズで30試合に先発登板し10勝10敗、防御率4.64の成績を残した彼を、単に他国で素晴らしい成績を残した投手以上の存在として見ていた。

球団の新フロントオフィスとコーチ陣は、彼こそがロッキーズの投手陣を正しい方向へ導くのに相応しい投手だと確信している」と評価した。

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