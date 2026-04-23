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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から先発ローテーションに復帰しているが、5回を投げきれずに降板する場面が目立っている。さらに、エドウィン・ディアス投手が負傷離脱したことから、リリーフに回るべきだとの声があがっている。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。

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ディアスの代役として名前が挙がる佐々木は今季、4試合に先発して防御率6.11と苦戦している一方、昨季のポストシーズンではブルペンで結果を残した。その際は9試合に登板して防御率0.89を記録し、さらにセーブ3も挙げており、救援での高い適性を示していた。

そのため、ディアス不在の間に佐々木を再びブルペンへ戻し、場合によっては守護神として起用する案も考えられていた。しかし、ブランドン・ゴームズGMは佐々木のリリーフ復帰について明確に「ノー」と答えた。

佐々木はリリーフとしてもスター級の働きができる可能性をすでに示している。しかし、まだ24歳という年齢を考えれば、ドジャースとしては今後も先発ローテーションで経験を積ませたい考えのようだ。

起用に注目の集まる佐々木についてミストレッタ氏は「もし彼がシーズンを通して苦戦を強いられるなら、ポストシーズンで再び彼をリリーフに回すことをドジャースは検討するかもしれない」と言及した。

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