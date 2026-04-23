西武は23日、ソフトバンクの試合（ベルーナドーム）に3－4で敗戦。最終回に1点差まで詰め寄る攻撃を見せるも好機であと一本が出ず、連勝がストップした。

23日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、先日怪我で離脱した『1番・桑原将志』の代役が話題に。桑原離脱から2試合、1番で出場している西川愛也の打席について笘篠賢治氏は「大津の投球に翻弄されたという部分もあったと思う。元々1番の経験も豊富にあるバッターですので、それほど打席での違和感などはなかったとは思うんですけど…やはりまだ調子だったり、上手くタイミングや間が取れていない」とこの日の西川の打席を振り返り、続けて「平沢が今良いだけに、そこも一つ頭に戦術として1番に置くか6番に置くか、一つ監督コーチで作戦を練ってみてもいいのかなと」と1番候補に現在好調の平沢大河の名前を挙げた。

館山昌平氏は「今平沢選手が非常に当たっているということ、右投手からは四割二分ほど打っているんですよね。また西川選手は右投手に対して一割打ててないということを考えると、攻撃的に仕掛けるといった意味では平沢選手が1番だと、怖いなと思いますよね」と分析。

番組MCの野村弘樹氏は「西川選手は先日二安打打ちましたが、まだ本調子ではないと思うんですよ。西川が1番にはまるのが理想だと思うんですけど…。平沢がいいだけにこの辺を一度考えてみて、西川の調子が上がってきてからまた考えることもできると思うので。平沢の使い方がこれからカギになってきそうですね」と今後の采配にも注目した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』