大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は15日（日本時間16日）、ニューヨーク・メッツ戦に投手としてのみ出場した。この日は6回を投じて奪三振10、失点1と圧巻の投球を見せ、二刀流出場を封印すべきとの声があがった。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。

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大谷は15日、2021年以来初めて投手としてのみ出場し、今季最高の投球を披露した。今季も大谷はマウンド上で素晴らしい活躍を見せており、この日の5回に失点するまでは、MLBで最長の自責点0イニング記録を保持していた。

ドジャースはこれまで二刀流を基本方針としており、登板日に打席に立たせない起用はあくまで例外的措置だった。それでも今回の快投を受け、「投手専念の方が成績が向上するのでは」という議論が現実味を帯びている。

コロラド・ロッキーズのGMを15年間務めたダン・オドウド氏は、「昨夜の大谷は、私には何か違うように見えた。彼はよりフレッシュに見え、投球フォームも洗練されていた。力みもなくなっていたし、球の終盤の動きも良くなっていた」と評価した。

さらにオドウド氏は大谷について、「昨夜見た限りでは、今年の残りの登板では打席に立たないよう強く勧めるべきだ。彼に関して何よりも優先すべきことは、健康を維持することだ」と言及した。

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