大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、サンフランシスコ・ジャイアンツと戦い1-3で敗れた。「6番・捕手」でスタメン出場したダルトン・ラッシング捕手について、米メディア『ドジャースネイション』は、試合中のある振る舞いが物議を醸していると報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

問題となっているのは、1-3とドジャース2点ビハインドで迎えた2死一塁でのこと。ここで打席のエリオト・ラモス外野手は中安を放つと、一塁走者のイ・ジョンフ外野手は一気に本塁へ突入。ラッシングは間一髪のタイミングでタッチアウトにした。

この場面について、同メディアは「ラッシングはタッチプレーでイニングを終えた後、立ち去りながら『くそったれ』と口にしているように見えたと、SNS上のファンの間で話題になった。彼は報じられているような発言はしていないと否定し、キム・ヘソン内野手を通じてイの様子を気にかけていたと説明した。だが、すぐにSNSで動画が拡散され、ジャイアンツファンを中心に非難する声が上がった」と言及。

続けて、「本当にあいつ嫌いだ。ライバル関係が激しいのは分かるが、さすがにどうなんだ？」、「野球界で一番好感が持てない選手だ。でもドジャースの選手だし、驚きはないけどね」、「2000年代の映画に出てくる嫌なスポーツマン役みたいな見た目だし、振る舞いもまさにそんな感じだ」などと批判されていることを紹介している。

【関連記事】

【了】