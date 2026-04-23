【ファーム】巨人、“高卒7年目捕手”が強肩ピックオフ　一瞬で走者をアウト…

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読売ジャイアンツの山瀬慎之助は23日、ファーム・リーグ中地区の埼玉西武ライオンズ戦に「8番・捕手」で先発出場。5回にピックオフプレーをみせ、一塁走者をタッチアウトにした。











両チーム無得点で迎えた5回表。巨人先発の山田龍聖は2死を奪った後、川田悠慎に右前打を許し、2死一塁で柘植世那を迎える。



山田は粘られながらカウント2－2からの7球目、145キロの直球が高めに外れる。この球を捕球した山瀬はすぐさま一塁へ送球。走者の帰塁が間に合わず、見事なピックオフでタッチアウトとした。



その後も投手戦が続く中、巨人は9回に三塚琉生のサヨナラ打で試合を決め、1－0で勝利した。



先発の山田は9回138球を投げ、4安打無失点で2勝目。山瀬の好プレーにも支えられ、完封勝利を挙げた。



山瀬はこの試合、打撃でも3打数1安打を記録。昨季は二軍で100試合に出場し打率.302をマークするなど、攻守で存在感を示している。



今日の試合のように投手を幅広い視野で支えながら勝利を重ね、一軍首脳陣の信頼を高めていきたい。

























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