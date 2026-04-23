江ノ電・和田塚駅から徒歩約7分。由比ヶ浜海岸のほど近くに、2026年3月22日、新たな癒しのスポットがオープンしました。
足湯を楽しめるカフェ「コヲロ」。以前からInstagramで見かけて気になっていたお店に、今回実際に伺ってきたので、その魅力をお届けします。
海のすぐそば、ふらっと立ち寄れる立地
お店は由比ヶ浜海岸の目の前。鎌倉海浜公園由比ガ浜地区と、町田商店由比ガ浜店前のコインパーキングの間の小道を進むと、右手に現れる半地下の空間です。
近くにホテルや民泊施設が多いこともあり、開店から間もないながら、訪れる人の約半数は海外からのお客さんとのこと。
観光の合間に立ち寄る方も多く、カフェ利用のみもOK。ドリンクはテイクアウトも可能で、気軽に入れる雰囲気が印象的です。
カフェ利用でも満足度の高い、こだわりのメニュー
カウンター席の目の前の棚には、店主のコレクションでもある陶器が並び、視覚でも楽しめる工夫が施されています。
どの器で提供されるのかも、そのひとつひとつが楽しみになります。
ドリンクはコーヒー、紅茶、ハーブティーと種類豊富。さらに、全国から選りすぐったジンジャーシロップやクラフトビールも揃います。
フードも身体にやさしいラインナップが中心で、散策の合間に立ち寄るカフェとしても十分に満足できる内容です。
さらにメニューに並ぶコーヒーや紅茶などのドリンク、焼き菓子類はお土産として購入することもできます。
細部まで行き届いた、やさしさのある空間
店内は落ち着いた照明と静かな空気感に包まれ、ゆったりとした時間が流れています。
足湯用のタオルはレンタル・購入どちらも可能で、オーガニックコットンを使用。持ち帰って日常使いできるのも嬉しいポイントです。
さらに、靴下を入れるためのバッグが用意されているなど、細かな気配りにも心が和みます。
“渦”をテーマにした足湯体験
店名「コヲロ」は、古事記に由来し、「水・渦潮・回転」を意味する言葉。その名の通り、足湯は“潮の渦”をイメージしたデザインになっています。
お湯は常に循環しながら除菌・殺菌されており、いつでも清潔。温度も一定に保たれつつ、その日の気温に合わせて調整されているため、長く浸かっていても心地よさが続きます。
足元にはマッサージ用の石や、足裏をやさしく刺激する石踏みゾーンも設けられており、リラックスしながらしっかりと足の疲れをほぐせる工夫が。
さらに、足湯の中には湘南の石が使われているそうで、細部からも地域へのこだわりが感じられます。
なお、足湯を利用する際は、利用料金に加えてドリンクやフードのオーダーが必須。
30分500円（税込）からと気軽に試しやすい価格設定で、「カフェのついでに少しだけ足湯も」といった使い方ができるのも魅力です。
香りと味覚で深まるリラックスタイム
オーダー後は、足湯に浸かりながらゆったりとした時間を過ごします。エッセンシャルオイルも利用でき、タオルに香りをまとわせることで、より深いリラックスへ。まさに五感で楽しむひとときです。
今回いただいたのは、紅茶のスーチェ（suchea）と蜜芋チーズケーキ。
提供時には砂時計が添えられ、利用時間をゆっくりと刻みます。30分用だけでなく、60分用も用意されているそうです。
蜜芋を贅沢に使ったチーズケーキは、濃厚な甘みとチーズのほどよい酸味が絶妙なバランス。素材を知り尽くした作り手ならではの味わいです。
紅茶は香り高く、すっきりとした飲み口。たっぷりの茶葉を使用しているため、2煎目まで楽しめるのも嬉しいポイント。
足湯の水音やヒーリングミュージックに耳を傾けながら、香りと味に癒される時間は、自然とデジタルデトックスしたくなるような心地よさ。サウナが苦手な筆者でも、まさに「整う」時間となりました。
海の余韻とともに、心ほどけるひととき
海の前後や散策の途中に立ち寄れるこの場所は、歩き疲れた足を休めるのにもぴったり。店主との会話を楽しみながら、カフェとしてゆっくり過ごすのもおすすめです。
やわらかな照明とヒーリングミュージック、そして足湯の音に包まれる時間は、まさに“整う”ひととき。
これからさらに人気が高まりそうな一軒。ゆったり過ごしたい方は、比較的落ち着いている午前中の訪問がおすすめです。
由比ヶ浜を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
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|最寄り駅
|江ノ島電鉄線, 由比ヶ浜駅, 和田塚駅
|住所
|神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-3-35 オーシャンビュー鎌倉B1F
|駅徒歩
|江ノ電和田塚駅から徒歩7分/JR・江ノ電鎌倉駅から徒歩19分
|営業日
|月曜日
|営業時間
|10:00‐19:00
|定休日
|不定休
|予約
|電話予約
|電話番号
|0467-53-8885
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|1000
|予算（上限）
|2000
|支払い方法
|現金
|席数
|8席＋足湯スペース
|席の種類
|テーブル席
|席の種類詳細
|テーブル4席、カウンター4席、足湯スペース10名以上
|個室
|無し
|貸切
|貸切可能
|喫煙可否
|全席禁煙
|駐車場
|無し
|設備・サービス
|オシャレな空間
|コース内容
|無し
|ドリンクメニュー
|ソフトドリンク
|利用シーン
|デート
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://www.instagram.com/coworo_kamakura/
|開業年月日
|2026年3月22日