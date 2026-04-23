江ノ電・和田塚駅から徒歩約7分。由比ヶ浜海岸のほど近くに、2026年3月22日、新たな癒しのスポットがオープンしました。

足湯を楽しめるカフェ「コヲロ」。以前からInstagramで見かけて気になっていたお店に、今回実際に伺ってきたので、その魅力をお届けします。

海のすぐそば、ふらっと立ち寄れる立地

お店は由比ヶ浜海岸の目の前。鎌倉海浜公園由比ガ浜地区と、町田商店由比ガ浜店前のコインパーキングの間の小道を進むと、右手に現れる半地下の空間です。

近くにホテルや民泊施設が多いこともあり、開店から間もないながら、訪れる人の約半数は海外からのお客さんとのこと。

観光の合間に立ち寄る方も多く、カフェ利用のみもOK。ドリンクはテイクアウトも可能で、気軽に入れる雰囲気が印象的です。

カフェ利用でも満足度の高い、こだわりのメニュー

カウンター席の目の前の棚には、店主のコレクションでもある陶器が並び、視覚でも楽しめる工夫が施されています。

どの器で提供されるのかも、そのひとつひとつが楽しみになります。

ドリンクはコーヒー、紅茶、ハーブティーと種類豊富。さらに、全国から選りすぐったジンジャーシロップやクラフトビールも揃います。

フードも身体にやさしいラインナップが中心で、散策の合間に立ち寄るカフェとしても十分に満足できる内容です。

さらにメニューに並ぶコーヒーや紅茶などのドリンク、焼き菓子類はお土産として購入することもできます。

細部まで行き届いた、やさしさのある空間

店内は落ち着いた照明と静かな空気感に包まれ、ゆったりとした時間が流れています。

足湯用のタオルはレンタル・購入どちらも可能で、オーガニックコットンを使用。持ち帰って日常使いできるのも嬉しいポイントです。

さらに、靴下を入れるためのバッグが用意されているなど、細かな気配りにも心が和みます。

“渦”をテーマにした足湯体験

店名「コヲロ」は、古事記に由来し、「水・渦潮・回転」を意味する言葉。その名の通り、足湯は“潮の渦”をイメージしたデザインになっています。

お湯は常に循環しながら除菌・殺菌されており、いつでも清潔。温度も一定に保たれつつ、その日の気温に合わせて調整されているため、長く浸かっていても心地よさが続きます。

足元にはマッサージ用の石や、足裏をやさしく刺激する石踏みゾーンも設けられており、リラックスしながらしっかりと足の疲れをほぐせる工夫が。

さらに、足湯の中には湘南の石が使われているそうで、細部からも地域へのこだわりが感じられます。

なお、足湯を利用する際は、利用料金に加えてドリンクやフードのオーダーが必須。

30分500円（税込）からと気軽に試しやすい価格設定で、「カフェのついでに少しだけ足湯も」といった使い方ができるのも魅力です。

香りと味覚で深まるリラックスタイム

オーダー後は、足湯に浸かりながらゆったりとした時間を過ごします。エッセンシャルオイルも利用でき、タオルに香りをまとわせることで、より深いリラックスへ。まさに五感で楽しむひとときです。

今回いただいたのは、紅茶のスーチェ（suchea）と蜜芋チーズケーキ。

提供時には砂時計が添えられ、利用時間をゆっくりと刻みます。30分用だけでなく、60分用も用意されているそうです。

蜜芋を贅沢に使ったチーズケーキは、濃厚な甘みとチーズのほどよい酸味が絶妙なバランス。素材を知り尽くした作り手ならではの味わいです。

紅茶は香り高く、すっきりとした飲み口。たっぷりの茶葉を使用しているため、2煎目まで楽しめるのも嬉しいポイント。

足湯の水音やヒーリングミュージックに耳を傾けながら、香りと味に癒される時間は、自然とデジタルデトックスしたくなるような心地よさ。サウナが苦手な筆者でも、まさに「整う」時間となりました。

海の余韻とともに、心ほどけるひととき

海の前後や散策の途中に立ち寄れるこの場所は、歩き疲れた足を休めるのにもぴったり。店主との会話を楽しみながら、カフェとしてゆっくり過ごすのもおすすめです。

やわらかな照明とヒーリングミュージック、そして足湯の音に包まれる時間は、まさに“整う”ひととき。

これからさらに人気が高まりそうな一軒。ゆったり過ごしたい方は、比較的落ち着いている午前中の訪問がおすすめです。

由比ヶ浜を訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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