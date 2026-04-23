連載：マルコのクルーズ業界TOPICS｜Vol.2 　海の上に住まう、究極のレジデンス型クルーズという選択肢

「朝起きたら、そこは新しい土地」

クルーズ船というと、船の旅、が最も知られた楽しみ方だが、クルーズ船に住まう、という選択肢も実はある。特にここ数年はクルーズ船社以外にも富裕層向けにサービスを提供する企業が新しいラグジュアリーサービスとして、居住型（もしくは別荘型）のレジデンス型のクルーズへと進出している。

その中でもすでに就航しているサービス、これから就航予定の中でも気になるクルーズ船を紹介したいと思う。

最上級はなんといっても居住型のクルーズ船として就航してから20年以上の実績があるThe Worldである。それに続くのが実績で言えば2024年10月に就航したVilla Vie Residencessであり、高級感で言えば2028年に登場予定のAvora Residencesだ。

住まうといっても、常に船に乗っている必要はない。船は常に世界を動き続けているので、自分が乗船したいときに船にいる場所に移動し、自分の下船したいところで降りる。動き続ける別荘とも言える、レジデンス型のクルーズ船。朝起きたら違う場所に自分と家が移動している。毎日が新しい発見でありながら、一日の終わりは快適な慣れ親しんだ我が家で寛ぐ。非日常が日常になる、これ以上ない世界を旅する形はないのではないだろうか。

史上最高、選ばれし者のみが許されるコミュニティ「The World」

2002年の就航以来、20年以上の実績を誇る「The World（ザ・ワールド）」は、洋上レジデンスの頂点に君臨し続けるレジデンス・クルーズだ（メイン写真）。全長196メートル、165のレジデンス（部屋）を擁し、バルコニー付きの一般的なクルーズ船も見られるストゥーディオ（約30㎡）から、3ベッドルーム（約301㎡）までが用意されている。洋上のレジデンスはすべて買取型（実際には50年間の居住権）で、自分の部屋は好きなようにリフォーム可能、キッチンも付属し、船内にはスーパーも用意される。

オーナーとなる人物にはバックグランドチェックは勿論、資産の提出など、厳格な審査が行われる。さらには、通常、各国の港湾では入港スケジュールに船名が記載されるが、このクルーズ船は一切公開されない。プライバシーやコミュニティを重要視する、世界の超富裕層のための唯一無二のクローズドコミュニティのクルーズ船だ。

寄港ルートは十分な旅のプランを立てる時間を持たせる意味で、3年先の航路をオーナー達の投票で決められ、船内では世界中から集まった著名な専門家たちが招待され、オーナー向けの講演会が行われる。過去の講演者でも特に注目すべき人物の一人が、日本生まれの電子工学者で青色発光ダイオード（LED）の発明者である中村修司博士だ。

注目は、オーナー達にも人気の日本へ、今秋、「The World」が帰ってくることだ。函館、秋田、新潟、金沢、福岡、別府、広島、松山、高松、東京など、複数の港にそれぞれ数日間寄港し、寄港地や船上では、数々の魅力的なプログラムが企画される。更に今回はクラシックカーラリーのClassic Japan Rallyでも使われたことがある、日本屈指の豪華列車「ななつ星 in 九州」での陸路の旅も含まれる。

The Worldのレジデンスは約5.5億円からとなり、年間の維持費として10%の支払いが発生する。現在売りに出ているレジデンスには限りがあり、ウェイティングリストへの登録をして、空きが出るまで待つしかない。営利目的の貸し出しや、資産運用を目的とした購入は認められていない。コミュニティの一員としてクルーズ船に住み、世界を旅し、新しいことを学び、そのライフスタイルを他のレジデントと共有する、まさに選ばれた人のみが参加できる史上最高の洋上のライフスタイルだ。

The Worldでは日本人のアンバサダーが体験乗船や購入までをサポートする。世界でも選ばれし者のみが踏み入れることのできる世界へ興味を持った方は是非問い合わせをして欲しい。筆者も実際に船に乗船したことや、オーナーの方々と交流をしたことがあるが、気飾りや見た目の派手さではなく、心からの余裕と、謙虚さ、そして適度な緊張感、世界への探求心とが見事に調和した世界感を感じることが出来た。

The World公式サイト

海の上の別荘をより身近に「Villa Vie Residences」

2024年10月に就航した「Villa Vie Residences（ヴィラ・ヴィ・レジデンス）」は、現代のライフスタイルに合わせた柔軟な選択肢を提供するレジデンス・クルーズだ。全長195ｍに650室のスイートを擁する、2万トンクラスのクルーズ船にはレストランやスパ、ジム、プールなど、一般的なクルーズ船にある施設はもちろん、長期滞在を想定したビジネススペースが用意され、スターリンクを介した高速インターネットも提供される。

特徴的なのは各寄港地での滞在が平均して2泊以上の停泊を伴うことだ。通常のクルーズ船では寄港地での滞在は半日か、長くても1泊だが、このクルーズ船では多くの港で2泊以上の停泊をする。2泊あれば近隣の都市や、飛行機で行きたかった都市まで足を延ばすこともできる。忙しくなりがちなクルーズ船での寄港観光もゆっくりと楽しむことができる。

スイートの数からも分かるように、より多くの人数を収容できることから、価格帯も内側のスイート（窓なし）で2000万円から、月々の利用料も2名利用1人24万円からと陸上での生活と比べても大きく離れてはいない（利用料には食事や移動、清掃なども含まれる）。また自分の部屋を貸し出す、売却なども自由で、資産としての運用も可能だ。5年間の所有権やお試しクルーズなども提供されているので、まずは洋上での生活を試してみるのにも丁度よいだろう。

Villa Vie Residences公式サイト

実績あるラグジュアリークルーズ船をリニューアル「Avora Residences」

最後に紹介するのは最近クルーズ業界でもニュースになった、「Avora Residences」だ。

ラグジュアリークルーズの王道、リージェント・セブンシー・クルーズからすでに就航中のSeven Seas Navigatorを譲り受け、242室のヴィラを有するレジデンス型に改装を行う。デビューはAvora Luminaとして2028年1月に予定している。このAvora Residencesは姉妹ブランドであるVilla Vie Residencesと同様に購入権と5年間の利用権という2つのオプションから選択ができる。ヴィラは広さ約28㎡のストゥーディオから約110㎡のペントハウスまでが用意され、船内の施設には通常のクルーズ船の施設に加えてゴルフセンターやビジネスセンター、スターリンクによる高速インターネットも利用が可能だ。航路は3年をかけて世界を一周し、1つの港に最大で5日間の停泊をするなど、時間をかけた人生の楽しみ方を提案する。

金額はストゥーディオの購入で約1億円から、最上級のペントハウスで約7億円となっている。これに月々の利用料が1人130万円〜かかる。これにはレジデンスの清掃や食事、光熱費、港湾税などが含まれる。レジデンスの貸し出しは可能。昨今はラグジュアリークルーズの需要が増えていることから、うまく運用ができれば維持費などのコストを抑えることができるかもしれない。または値上がりを見込んで、思い切って購入するのも1つの手かもしれない。実際に最初に紹介したThe Worldは船齢が20年以上でありながらレジデンスの価格は売りに出るたびに値上がりしている。

Avora Residences公式サイト

人生の一部が洋上での生活になるライフスタイル

クルーズでの旅行は、重い荷物から解放され、目覚めるたびに新しい土地にたどり着く。移動そのものが歓びに変わるストレスフリーな旅のスタイルだが、それを究極まで昇華させた形が「洋上に住まう」という新しいライフスタイルではないだろうか。

私の個人的な妄想だが、家族や友人から連絡が来るたびに自分の居場所が変わり、彼らが会いに来てくれるときは常に未知の土地へと誘う。そしてそこで、一緒に新しい世界を分かち合う。そんな生き方を想像すると、旅人としてこれ以上の幸せはないのではないだろうか。