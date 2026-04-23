













横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの京田陽太が22日、横浜スタジアムで行われた阪神タイガース戦に「9番・遊撃」で先発出場。8回、2死満塁の場面でチームを救うファインプレーを披露した。











序盤から両チームが点を取り合う試合となり、5回まで5－5の同点という展開となった。



DeNAは6回に代打・宮﨑敏郎の犠飛で勝ち越すものの、直後に同点にされ、難しい流れで迎えた8回表の守り。この回からマウンドには5人目のショーン・レイノルズがあがった。



しかし、レイノルズは3つの四球で2死満塁とピンチを背負い、阪神はここで「代打・前川右京」をコール。試合の趨勢を決める、緊迫の場面を迎えた。



カウント1－2からの7球目、157キロの直球を前川が打ち返し、遊撃の頭を超える安打になるかと思われた。だが、遊撃の京田が完璧なタイミングでジャンプすると、懸命に腕を伸ばし見事にキャッチした。



京田のビッグプレーに球場は大きな歓声に包まれ、投げたレイノルズも思わず安堵の笑顔。レイノルズは攻守交替になってベンチに戻ってくる京田を待ち、感謝の抱擁を交わした。



DeNAは7-6で勝利し、これで5連勝。今季の戦績を10勝10敗の勝率5割の振り出しに戻した。



京田は打っても3打数2安打1死球と活躍。プロ10年目のベテランが攻守に輝きをみせ、チームの勝利に貢献した。













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DAZNベースボールの公式Xより











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まだまだ魅せる

京田陽太 ジャンピングキャッチ



⚾️DeNA×阪神

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