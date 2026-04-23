アラブ首長国連邦（UAE）サッカー協会が、アル・アハリ・ドバイの抗議を支持する声明を発表した。

現地時間21日に行われた、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準決勝でFC町田ゼルビアに敗れたアル・アハリ・ドバイ。試合は相馬勇紀のゴールで町田が先制するも、後半アディショナルタイムに試合の行方を左右する大きな判定が生まれた。

町田が1ー0とリードして迎えた後半アディショナルタイム1分、アル・アハリ・ドバイのギリェルミ・バラが強烈なミドルシュートを叩き込んで土壇場で同点に追いつく。しかし、町田はゴール直後から猛抗議。直前に交代出場しようとした望月ヘンリー海輝がピッチに入る前にアル・アハリ・ドバイがスローインをスタート。オンフィールド・レビュー（OFR）によりリスタートが違反だったとしてゴールが認められず、町田が1ー0で勝利を収め決勝進出を決めていた。

同点ゴールが取り消されたアル・アハリ・ドバイの選手たちはこの判定に猛抗議。それでも判定は覆らなかったが、クラブはこの件についてルールの敵意用ミスがあったとして再試合を要求する抗議を正式に行なっていた。

そんな中、UAEサッカー協会も声明を発表。「アル・アハリ・ドバイが自らの権利を守るために講じるいかなる措置も支持することをここに表明します」と、抗議を支持するすとともに、アジアサッカー連盟（AFC）に対して、審判団に関する要求を突きつけた。

「また、アジアサッカー連盟（AFC）に対し、主催するクラブ大会および代表チームの各大会において、適切な審判団を選定するよう求めるとともに、組織・技術・審判の全側面において、世界基準で進むサッカーの発展に即応し、全ての人にとって公平性が保証されるよう要請します」

アジアの大会では、クラブ、代表ともに不可解な判定が少なくない。アジア全体の審判団のレベルアップはもちろんのこと、適切な能力を持った審判団を割り当てて欲しいという要請となっている。

また、「加盟クラブの権利保護と支援を常に重んじており、AFCチャンピオンズリーグ・エリートの準決勝、日本のFC町田ゼルビア戦で発生した一連の出来事に関してアル・アハリ・ドバイが講じる措置を強力に支持し、同クラブに対しあらゆる面での支援と援助を提供します。UAEサッカー協会は、大会でのさらなる飛躍を目指すアル・アハリ・ドバイに対し、強い連帯の意を表明します」と、クラブの主張にも寄り添っていくと改めて強調している。

当該シーンに関しては、アル・アハリ・ドバイのリスタートが早かったことは事実でありながら、VARが介入するポイントではないという指摘もある。一方で、ゴールが決まったことで、APP（アタッキング・フェーズ・オブ・プレイ）のチェックが入り、その起点がスローインでのリスタートと考えれば、VARによるゴール取り消しも理解はできる状況。いずれにしても、主審が選手交代の完了とリスタートをしっかりとジャッジできていれば、ゴールが決まる前にプレーをやり直させることになり、こうした問題は起こらなかったと言える。

この問題に関して、どういった結末を迎えるかは現時点で不透明だが、町田は初のアジア制覇に向けて残り少ない期間の準備を行うことに。決勝は25日（土）の25時15分キックオフ。相手は、ヴィッセル神戸を準決勝で下したアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）となる。

【動画】猛抗議の対象となった同点ゴール取り消し