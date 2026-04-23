「他球団は完全に見誤った」村上宗隆、5戦連続HRで旋風！　ホワイトソック…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手の快進撃が止まらない。22日（日本時間23日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で、5試合連続ホームランとなる豪快10号を放ち、早くも二桁本塁打を達成している。米紙『USAトゥデイ』が報じた。

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前日のメジャーリーグでの4戦連続本塁打は、大谷翔平選手、鈴木誠也外野手に続く日本人史上3人目の快挙だったが、その話題も一瞬にして吹き飛ばしている。

もはや三振数の多さや守備の懸念が気にならないほど、パワーヒッターとしての実力をメジャーデビューから、たった24試合で証明した。

村上が活躍すればするほど、東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された時に、獲得へ動かなかった他球団は後悔を募らせているかもしれない。

そして、村上にとってもホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約54億円）の短期契約に抑えたことは、結果的に大成功となる可能性が高まっている。

それを踏まえ、同紙はタイトルに「村上、5試合連続ホームランで歴史的な快進撃を続けている」とつけ、

どのチームも村上を獲得できた可能性はあったのに、控えめなオファーで争奪戦を制したのはホワイトソックスだった」と伝えている。

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