大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の連続試合出塁記録が、ついに止まった。大谷は22日（日本時間23日）のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で無安打に終わり、連続試合出塁は53でストップした。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。

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この試合で大谷は4打数無安打に終わり、チームも完封負けを喫した。これにより、昨年8月24日から続いていた連続出塁記録は53試合で終了した。これは、2000年4月25日から6月23日にかけてショーン・グリーン氏が記録した数字に並ぶものであり、ドジャース史に残る記録と肩を並べたことになる。

さらに、この53試合連続出塁は、日本生まれの選手としてはメジャーリーグ史上最長の記録だ。これまでの最高はイチロー氏の43試合だったが、大谷は今回の記録によってその数字を大きく更新した。

デーブ・ロバーツ監督は、この連続出塁について大谷の才能を物語るものだと評価している。打撃が本調子とは言えない中、内野安打を狙って全力で走る姿勢は大谷の偉大さを示していると語った。

賞賛の声も集まる大谷の記録だったが、イブラ氏は「大谷は1954年に達成されたドジャース球団記録である58試合連続出塁のデューク・スナイダー氏の記録には及ばなかった。これはナ・リーグの最長記録でもあるが、ア・リーグの選手たちによって何度も更新されている」と言及した。

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