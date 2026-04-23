「直近は今季最高の投球を」菊池雄星、低調発進も心配無用！？　米紙が復…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する34歳の菊池雄星投手は今季、開幕から低調な滑り出しとなっている。しかし、米メディア『ヘイローハングアウト』は、スロースタートで全く問題なさそうな2人のうちの一人として同選手を選出した。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

菊池はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む侍ジャパンのメンバーに選ばれたことで、エンゼルス合流がやや遅れることになった。

その影響もあってか、今季5試合の登板で0勝2敗、防御率5.63、27奪三振の成績となっている。

エンゼルスがア・リーグ西地区で3位につけていることを考えると、菊池の苦戦は少し目立つ状況だ。

とはいえ、同メディアは「最高のスタートを切れていない選手が何人かいる。

一部の選手については懸念すべき点もあるが、他の選手はシーズンを通して問題なく活躍できるはずだ」と期待感を示した。

心配な二人としてヨアン・モンカダ内野手、ローガン・オーハッピー捕手を挙げ、全く問題ない二人として菊池、ノーラン・シャヌエル内野手を挙げている。

菊池については「今季5試合の先発で防御率5.63と苦戦しているため、心配になるのも無理はない。

だが、24イニングで27奪三振を記録しており、平均球速は昨シーズンよりも上がっている。

今シーズンのFIPは4.00なので、エースの座をホセ・ソリアーノに奪われたとはいえ、2025年のオールスターにも選出された菊池は、今シーズンも好調を維持するはずだ。

菊池の直近の登板は今季最高の投球で、6イニングを無失点に抑えている。

シーズン序盤の数週間で過剰反応してしまうのはよくあることだが、シャヌエルと菊池に関しては、2025年と同程度の成績を残すと考えていい」との見解を示している。

【関連記事】

【了】