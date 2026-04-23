大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ダルトン・ラッシング捕手が開幕からここまで好調をキープしている。出場機会が安定していない中で奮闘しているが、米メディア『ドジャースネイション』は、他チームに活躍の場を求めるべきではという見方について言及している。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ラッシングはウィル・スミス捕手が正捕手に君臨している関係もあり、今季は日本時間21日終了時点で8試合出場にとどまっている。その中で、打率.444、7本塁打、13打点と好成績をマークしている状況だ。

同メディアは「今季のラッシングは存在感を強めており、スミスをより頻繁に休ませるほどの活躍を見せている。ただし、出番を確保する明確な道筋がないことから、ドジャースに残り続けられるのかについては疑問も残る」と指摘。

続けて、「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は『彼はここ数年の多くの若手と同じ立場にある。つまり、他球団に行った方がいい状況にあると言える。それはドジャースが彼を他に出した方がいいと考えているという意味ではなく、他球団の方がより多くの出場機会を得られるという意味だ。彼にとってキャリア的に最善の選択が、必ずしもドジャースにとって最善とは限らない。トレード期限になれば、確かに何が起こってもおかしくはない。ただ、相当大きな取引でない限り、ドジャースがこれを検討するとは思えない』と語った」と記している。

【関連記事】

【了】