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ロサンゼルス・ドジャースに、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手獲得の噂が再び浮上している。タイガースが低調なスタートを引きずるようであれば、シーズン終了までにスクバルを放出するとの見方が強まっている。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

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スクバルは今季終了後にフリーエージェント（FA）となるため、タイガースとしてはワールドシリーズを狙える立場にあると確信できなければ、見返りなしで失うリスクを抱えることになる。

現時点でトレードが本格化するのはまだ早いが、この低迷が5月まで持ち越されるようなら、スクバル放出の議論は現実味を帯びてくるだろう。

もちろん、スクバルを獲得するには高額な対価が必要になると見込まれている上に、オフシーズンの契約は記録的な規模に達する可能性もある。それでも、もしタイガースの不振が長引けば、ドジャースをはじめとした球界屈指の資金力を誇る球団が本格的に名乗りを上げても不思議ではない。

注目の集まるスクバルの動向についてヘイエン氏は「1、2ヶ月経っても復調の兆しが見られない場合、ドジャース、ニューヨーク・メッツ、ニューヨーク・ヤンキースといった大金をつぎ込む球団が注目し始めるだろう」と言及した。

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