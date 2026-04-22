巨人が4点差で中日に勝利
先発投手：巨人は竹丸和幸が5回1失点の好投（6安打10奪三振）、中日の櫻井頼之介は3回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回裏：巨人が4点を追加 5回表：中日が1点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 注目選手：巨人のB・ダルベックが1本塁打の活躍、巨人の石塚裕惺が2打点の活躍、巨人の佐々木俊輔が3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|20
|14
|6
|0
|.700
|-
|2
|阪神
|21
|14
|7
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|20
|11
|9
|0
|.550
|3
|4
|DeNA
|19
|9
|10
|0
|.474
|4
|5
|広島
|18
|7
|11
|0
|.389
|6
|6
|中日
|20
|4
|16
|0
|.200
|10
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|1
|オリックス
|21
|12
|9
|0
|.571
|-
|3
|楽天
|21
|11
|9
|1
|.550
|0
|4
|日本ハム
|21
|10
|11
|0
|.476
|2
|5
|西武
|22
|9
|12
|1
|.429
|3
|6
|ロッテ
|22
|9
|13
|0
|.409
|3